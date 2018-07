Vasco joga contra o Madureira na despedida do Estadual

Já eliminado, o Vasco joga para cumprir tabela e, na melhor das hipóteses, chegar ao terceiro lugar do Grupo A. Para os jogadores - que não se concentram, por decisão da diretoria, desde que acabaram as chances de classificação para as semifinais da Taça Rio (segundo turno do Estadual) -, o jogo representa mais uma chance de se firmar com o técnico Paulo Autuori, que, a partir das próximas semanas, começa a preparar a equipe para o Campeonato Brasileiro.

Um deles é o zagueiro Luan, que terá a difícil missão de substituir o ídolo da torcida Dedé, que elogiou o ex-companheiro em sua despedida: "Moleque de bastante potencial". Neste sábado, Luan, de 20 anos, deve ter a segunda oportunidade com a camisa do Vasco em 2013. Antes, ele jogou contra o Friburguense, pela Taça Rio, quando Dedé estava com a seleção brasileira no amistoso contra a Bolívia.

Se confirmado por Paulo Autuori no time titular, o atacante equatoriano Carlos Tenorio vai aumentar a série inédita de jogos consecutivos. Na última rodada, pela primeira vez desde que chegou ao Vasco, em janeiro de 2012, ele completou quatro partidas seguidas como titular. Até agora, a trajetória do atleta no clube havia sido marcada por seguidas lesões. Ele disputa uma vaga no time de hoje com o jovem Romário.

Depois do jogo, os atletas vão ter oito dias de férias antecipadas. O elenco só voltará ao trabalho em 29 de abril para a estreia no Campeonato Brasileiro, em 26 de maio, contra a Portuguesa.