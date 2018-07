Vasco joga embalado pela boa vitória na Libertadores

Além do atacante equatoriano Carlos Tenorio, o outro desfalque será o volante Eduardo Costa - ambos lesionados. Mas o técnico Cristóvão Borges pode também poupar alguns jogadores. Enquanto isso, zagueiro Renato Silva deve mais uma vez entrar em campo como titular.

Com a má fase de Rodolfo, contratado no início do ano, Renato Silva ganhou nova chance ao lado de Dedé. Eles formaram a dupla de zaga do Vasco durante boa parte da campanha do vice-campeonato do Brasileirão, no ano passado. Contra o Libertad, o zagueiro já jogou bem e foi aplaudido pela torcida.

"Entrei no time em um momento em que precisávamos do resultado e, graças a Deus, fui bem", disse Renato Silva, que luta pela vaga de titular com Rodolfo. "Temos uma disputa sadia. Cada jogo que fizer, vou tentar me esforçar ainda mais para ser titular. Não considero que já estou no time."

O técnico Cristóvão Borges, que não costuma antecipar nas entrevistas coletivas quem será titular, ficou satisfeito com o rendimento de Renato Silva. "Ele foi muito bem na temporada passada. No fim do ano, teve um pouco mais de dificuldade porque o time jogava muito no ataque e deixava a defesa mais exposta. Titular é aquele que tem a chance e corresponde. Ele fez isso e, hoje, é titular", disse.