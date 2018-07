Vasco joga mal, perde do Ceará e dá adeus ao título da Série B

Segue difícil a vida do Vasco para antecipar seu retorno à Série A do Brasileirão. Atuando no Castelão, em Fortaleza, a equipe carioca voltou a jogar mal, perdeu para o Ceará por 2 a 0 e estacionou na terceira colocação da Série B, com 59 pontos. De quebra, o time não tem mais chances de conquistar a Série B.

Isso porque, no confronto entre os líderes, o Joinville bateu a Ponte Preta e chegou aos 69, abrindo dez pontos de vantagem sobre o time carioca restando apenas três rodadas para o fim. O Ceará aparece em quarto, com 54, logo à frente do Boa (53), que visita o Sampaio Corrêa à noite.

Para a partida no Castelão, o técnico Joel Santana surpreendeu na escalação. O Vasco foi a campo fechado, com três zagueiros e dois volantes. Assim, Douglas foi praticamente o único responsável pela criação no meio campo.

Com essa formação, a partida se desenvolveu muito na intermediária e teve poucas chances de gol na primeira etapa. As esparsas chegadas do Vasco ao ataque vinham de tentativas de lançamento em direção aos flancos, mas poucas levaram perigo.

Do outro lado, o Ceará se aproveitou do excesso de cautela dos cariocas para atuar no campo de ataque. Ricardinho e Assisinho se movimentavam bastante, buscando os avanços de Magno Alves e Bill.

O placar foi aberto aos 31. Diego Ivo aproveitou sobra de bola na esquerda e, num lindo chute, mandou no lado oposto do goleiro Martin Silva. Seis minutos mais tarde, Ricardinho bateu falta frontal, a bola tomou efeito e foi no alto, entrando no meio do gol do Vasco.

Vendo o equívoco na formação, Joel Santana mudou a equipe na etapa final. Ele sacou Anderson Salles e colocou o atacante Rafael Silva em campo. Mais tarde, tiraria Douglas e Maxi Rodriguez para as entradas de Edmilson e Montoya.

Mas essa tentativa de tornar o Vasco mais ofensivo foi infrutífera. O time ganhou em homens de frente, mas perdeu ainda mais em criação. Dessa forma, ficou fácil para o Ceará se defender e explorar os contragolpes. No último minuto, Lulinha quase ampliou. Mas o placar acabou sendo mesmo o de 2 a 0.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 2 X 0 VASCO

CEARÁ - Luis Carlos; Samuel Xavier, Sandro, Diego Ivo e Vicente; Michel (Everton), João Marcos, Ricardinho e Assisinho (Felipe Amorim); Magno Alves e Bill (Lulinha). Técnico: PC Gusmão.

VASCO - Martín Silva; Luan, Rodrigo e Anderson Salles (Rafael Silva); Carlos Cesar, Aranda, Guiñazu, Douglas (Edmilson) e Diego Renan; Maxí Rodriguez (Montoya) e Kleber. Técnico: Joel Santana.

GOLS - Diego Ivo, aos 31, e Ricardinho, aos 36 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Fabrício Neves Corrêa (RS).

CARTÃO AMARELO - Diego Renan e Aranda (Vasco) e Sandro (Ceará).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Castelão, em Fortaleza (CE).