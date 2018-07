Vasco joga no Chile por vaga na decisão da Copa Sul-Americana

RIO - O Vasco tem mais uma oportunidade nesta quarta-feira de provar que faz por merecer o rótulo de time do improvável, de equipe que não desiste em hipótese nenhuma. Exaustos pela sequência de jogos decisivos, os comandados do interino Cristóvão Borges vão em busca de uma difícil vitória sobre a forte Universidad de Chile, às 21h50 (de Brasília), em Santiago. O time carioca também avança para a final da Copa Sul-Americana com empate em dois ou mais gols. No jogo de ida, no Rio de Janeiro, igualdade em 1 a 1, o que dá direito ao time da casa jogar pelo 0 a 0.

Mesmo com a derradeira rodada do Campeonato Brasileiro no horizonte, quando uma vitória sobre o Flamengo pode render o quinto título da competição, este grupo vascaíno quer fazer história como um dos mais vitoriosos do centenário clube. Por isso, os titulares foram convocados a se sacrificar mais uma vez na busca pelas duas taças.

"É muito difícil (conquistar os dois títulos). Mas nada é impossível. Este time mostrou superação total e vamos ver o que vai acontecer", comentou o zagueiro Dedé. "O Vasco hoje é como uma família. Todos se gostam e essa união está sendo fundamental para aguentarmos esse desgastante final de temporada. Acho que as dificuldades que tivemos ao longo do ano acabaram fortalecendo esse time", apontou Bernardo, que pode começar entre os titulares uma vez que Felipe foi o único que ficou no Rio de Janeiro, completamente exaurido.

Outro veterano do time, o meia Juninho Pernambucano pediu para fazer a viagem mesmo com dores no ombro. Como está de fora do clássico do fim de semana, pelo terceiro cartão amarelo, o ídolo vascaíno quer atuar no que pode ser seu último jogo pelo Vasco nesta passagem. Seu contrato acaba no fim do ano e ainda há indefinição sobre sua prorrogação. "A tendência era eu ser poupado. Mas como estou suspenso para domingo vale a pena esse sacrifício. Espero fazer um bom jogo e ajudar o Vasco a vencer", disse.