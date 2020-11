Vasco joga no dia 26 e Bahia entra em campo no dia 24, pela Copa Sul-Americana

Únicos brasileiros que restaram na Copa Sul-Americana, Vasco e Bahia conheceram nesta sexta-feira as datas e os horários dos seus confrontos nas oitavas de final. O time baiano entrará em campo primeiro, no dia 24 deste mês. A equipe carioca jogará dois dias depois.

O Bahia entrará em campo às 19h15 (horário de Brasília) do dia 24 para duelar com o Unión Santa Fe, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida da volta está marcada para 1º de dezembro, às 19h15, no Estádio 15 de Abril.

No dia 26, às 21h30, o Vasco enfrentará o Defensa y Justicia no Estádio Norberto Tito Tomaghello, em Florencio Varela, na Argentina. No mesmo horário, no dia 3 de dezembro, o time carioca jogará contra o rival argentino em São Januário, na partida da volta.

Os demais confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana terão: Vélez Sarsfield x Deportivo Cali, Bolívar x Lanús, Fénix x Independiente, Coquimbo Unido x Sport Huancayo, River Plate x Universidad Católica, Junior Barranquilla x Unión La Calera.