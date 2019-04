Vasco lamenta partida ruim e Danilo Barcelos pede desculpas: 'Muito abaixo'

O Vasco teve uma estreia de Campeonato Brasileiro para esquecer. Neste domingo, o time carioca foi até a Arena da Baixada, em Curitiba, e acabou goleado pelo Athletico-PR por 4 a 1. Além da goleada, a equipe foi completamente dominada pelo adversário do começo ao final da partida.

Um dos titulares absolutos do Vasco desde o início da temporada, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos pediu desculpas à torcida. "Jogo muito abaixo do que nossa equipe pode render, depois de uma boa apresentação contra o Santos. Temos que pedir desculpas para a torcida, recuperar o mais rápido possível porque quarta-feira já tem outra batalha e a gente tem que recuperar os pontos que perdeu aqui", comentou.

No meio de semana, o Vasco recebe o Atlético-MG, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. "Nós nos doamos muito na quarta-feira e, claro, um jogo muito difícil. O Athletico-PR mereceu a vitória, mas a gente pode fazer melhor. O grupo pode ter uma resposta melhor, então é levantar a cabeça porque a competição é longa. Pegamos uma das melhores equipes da competição, mas podemos reverter já na quarta", acrescentou o técnico interino Marcos Valadares, que assumiu após a demissão de Alberto Valentim.