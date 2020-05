Vasco lança kit contra coronavírus e repassará parte da receita a comunidades

Em iniciativa para ajudar a evitar a propagação do coronavírus, o Vasco anunciou nesta sexta-feira o lançamento do seu kit personalizado de higienização. Ele será vendido por R$ 29,90 pelo clube e contará com uma máscara de algodão tripla camada e um álcool em gel de 500ml.

LEIA TAMBÉM > Sky vai oferecer som gravado de torcidas na volta do Campeonato Alemão

O Vasco explicou que nos primeiro 15 dias as vendas no Rio ocorrerão apenas através dos perfis das unidades da sua loja oficial, a Gigante da Colina, tendo sistema de delivery. Já para o restante do Brasil a comercialização se dará através do site www.vascoboutique.com.br.

Parte do valor obtido com a venda dos kits será usado para distribuição de produtos de uso diário dos funcionários do clube e também em doações para comunidades carentes, como a Barreira do Vasco. Além disso, a equipe abriu mão dos seus royalties pelo produto. Os jogadores do elenco profissional também vão receber um kit.

Em outra ação solidária recente, o Vasco doou R$ 110 mil ao Instituto Nacional do Câncer - o valor corresponde a 20% da arrecadação da categoria "Camisas Negras" do plano de sócio-torcedor "Sócio Gigante".