Vasco lança pacote de ingressos para jogos em casa

RIO - Depois de fazer uma temporada de sucesso, contando sempre com o apoio maciço de sua torcida, o Vasco lançou nesta segunda-feira um pacote promocional de ingressos para todos os jogos do time como mandante no próximo ano. O torcedor vascaíno que comprar o cartão, com tecnologia smart card, poderá ir ao estádio toda vez que a equipe jogar em casa, seja em São Januário ou no Engenhão, durante a disputa do Campeonato Carioca, Libertadores e Brasileirão - deve ser de 30 a 40 partidas.

A pré-venda do pacote, que foi batizado de "O Expresso do Vascão 2012", já começou a ser feita nesta segunda-feira e vai até o dia 27 de dezembro, sempre através do site www.futebolcard.com. Ao todo, serão colocados à disposição do torcedor nove mil lugares válidos para o ano inteiro, divididos entre arquibancadas, cadeiras e setor premium. Os preços variam de R$ 726,00 a R$ 2.475,00, dependendo do setor do estádio, sendo que os sócios do programa "O Vasco é Meu" terão desconto.

"O cartão Expresso do Vascão é o melhor presente de Natal para um amigo vascaíno. Acesso livre para todos os jogos de mando do Vasco em 2012", afirmou o presidente do clube carioca, Roberto Dinamite, entusiasmado com a iniciativa lançada oficialmente nesta segunda-feira, com a qual ele espera fidelizar ainda mais o torcedor e antecipar receitas importantes para a próxima temporada. A expectativa é conseguir arrecadar cerca de R$ 9 milhões com esse projeto.