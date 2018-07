Vasco larga na frente na maratona com a Ponte pela Copa do Brasil

O Vasco largou na frente na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira à noite, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o time carioca venceu a Ponte Preta, por 2 a 0, no jogo de ida. No Rio, na próxima quarta-feira, os vascaínos podem perder até por 1 a 0. A vitória foi justa e os gols saíram na etapa final com Diego Renan e Talles.

Este foi o primeiro de uma maratona de três confrontos entre os dois clubes. No sábado, ambos voltam a se enfrentar, em Campinas, mas pela 13.ª rodada da Série B. Neste jogo, já terá como treinador Ricardinho, anunciado para o lugar de Dado Cavalcanti. Nesta noite, o time teve o interino Parraga.

O primeiro tempo foi fraco tecnicamente. O Vasco desperdiçou uma valiosa chance aos 5 minutos, quando o zagueiro Raphael Silva furou e a bola ficou com Talles. Mas ele bateu para fora. A Ponte só teve uma chance com Alexandro, aos 29 minutos, quando matou a bola no peito e na finalização isolou a bola.

O Vasco voltou melhor na etapa final e abriu o placar aos 10 . Douglas lançou Diego Renan, entrando na área pelo lado esquerdo. Ele bateu forte e cruzado: 1 a 0. A Ponte se abateu e sofreu o segundo gol aos 16. Kléber arriscou de longe, o goleiro Roberto rebateu para frente e Talles entrou batendo de primeira, bem no canto.

Depois da vantagem, o Vasco se poupou diante de uma Ponte sem reação. A delegação carioca vai permanecer na cidade de Atibaia, porque sábado volta a atuar em Campinas, pela Série B.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 0 X 2 VASCO

PONTE PRETA - Roberto; Daniel Borges, Raphael Silva, Luan e Magal; Adilson Goiano, Juninho, Alef e Adrianinho; Edno (Rossi) e Alexandro (Rafael Costa). Técnico: Parraga (interino).

VASCO - Martín Silva; Carlos César (André Rocha), Luan, Douglas Silva e Diego Renan; Guiñazu, Aranda, Fabrício e Douglas (Dakson); Thalles (Yago) e Kléber. Técnico: Adilson Batista.

GOLS - Diego Renan, aos 10, e Talles, aos 16 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

CARTÕES AMARELOS - Juninho, Adilson Goiano e Raphael Silva (Ponte Preta).

RENDA - R$ 58.820,00.

PÚBLICO - 3.594 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).