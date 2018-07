Vasco leva empate no final, mas continua no G-4 da Série B

O Vasco tomou um gol aos 49 minutos do segundo tempo e acabou empatando com o Sampaio Corrêa por 2 a 2, nesta terça-feira, no estádio Castelão, em São Luís, pela 25.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida foi acompanhada por cerca de 40 mil torcedores. Apesar do empate, o time carioca segue na quarta colocação, com 44 pontos, mas perdeu a chance de encostar no líder Joinville.

A partida ainda foi repleta de polêmicas. O árbitro pernambucano Gilberto Rodriguez Castro Júnior deixou de marcar pênaltis para os dois times, houve expulsão e o segundo gol vascaíno, embora legal, causou confusão com os jogadores do Sampaio Corrêa.

O jogo começou apresentando um bom ritmo ofensivo, com os dois times criando chances claras de gol. Passada a correria dos primeiros minutos, o Sampaio Corrêa recuou bastante e passou a apostar em contra-ataques, para aproveitar a velocidade dos atacantes, principalmente Pimentinha. Melhor no jogo, a equipe maranhense abriu o placar aos 32 minutos, quando Edimar recebeu um rebote dentro da área após um escanteio e marcou.

O Vasco tinha controle da posse de bola, mas era muito lento na troca de passes e não conseguia transpor a defesa adversária. O gol de empate acabou saindo de uma jogada individual do uruguaio Maxi Rodriguez. O jogador invadiu a área em velocidade, driblou três adversários e foi derrubado. O árbitro marcou pênalti, que Douglas botou dentro do gol.

A partida ficou mais brigada após o intervalo. Os times se expunham menos e consequentemente deixaram de criar jogadas. O time carioca acabou virando o jogo em uma jogada polêmica, aos 32 minutos. O zagueiro Douglas Silva foi ao ataque e escorou um cruzamento, a bola quicou na linha do gol em direção à rede, um defensor do time maranhense ainda tentou tirar a bola, mas o assistente assinalou o gol. O que gerou protestos do time da casa.

O Sampaio Corrêa não desanimou, foi em peso para o ataque e foi recompensado nos minutos finais. Aos 49, William Paulista recebeu uma bola na área e bateu firme para garantir o empate que, àquela altura, valeu como uma vitória para sua equipe.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 2 x 2 VASCO

SAMPAIO CORREA - Rodrigo Ramos; Tote, Edimar, Luis Otávio e Eloir; Marino (Cleitinho), Uilliam Correia, Jonas e Pimentinha; Cascata (Válber) e Edgar (William Paulista). Técnico: Lisca.

VASCO - Martín Silva; Diego Renan, Luan, Douglas Silva e Marlon; Guiñazu, Fabrício, Jhon Cley (Lucas Crispim), Douglas e Maxi Rodriguez (Rafael Silva); Kleber (Rafael Vaz). Técnico: Joel Santana.

GOLS - Edimar, aos 32, e Douglas (pênalti), aos 46 minutos do primeiro tempo; Douglas Silva, aos 32, e William Paulista, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Otávio, Marino e Uillian Correia (Sampaio Corrêa); Jhon Cley (Vasco).

CARTÃO VERMELHO - Edgar (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Gilberto Rodriguez Castro Junior (PE).

RENDA - R$ 1.223.000,00.

PÚBLICO - 37.329 pagantes (44.198 no total).

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).