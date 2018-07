Vasco mantém indefinição sobre futuro de Juninho

RIO - A permanência de Juninho Pernambucano no Vasco para a próxima temporada parece cada vez mais remota. O meia não joga mais pelo Brasileiro e seu contrato expira no fim do ano. A versão oficial do clube diz que Juninho, aos 37 anos, está com fadiga muscular e será preservado das partidas contra o Flamengo, sábado, e o Fluminense, no dia 2. Nesta quarta-feira, o meia chegou cedo para o treinamento no CFZ, conversou com o técnico Gaúcho e a comissão técnica e foi embora.

O atraso salarial no Cruzmaltino chega a dois meses e muitos jogadores abertamente expressam seu descontentamento com a situação financeira e política do clube. Juninho deixou o Vasco em 2001 justamente por problemas de atraso salarial e um atrito com o então presidente Eurico Miranda.

"Não acredito nisso (questão salarial). É um problema físico", disse o diretor de futebol Daniel Freitas. "Achamos prudente não expor o Juninho em virtude do alto número de partidas que ele disputou em 2012 (50 jogos). As dificuldades do Vasco são públicas, mas trabalhamos para ainda neste ano dar uma tranquilidade maior ao elenco do ponto de vista financeiro."

O empresário de Juninho, José Fuentes, disse que os dirigentes vascaínos ainda não o procuraram para tratar de um novo contrato, mas destacou que outros clubes já o contactaram para saber dos termos e valores pretendidos pelo veterano.

"Até agora, ninguém do Vasco me ligou. Estou em posição de espera. Outros clubes interessados no Juninho, de dentro e de fora do Brasil, já me ligaram. Soube que há o interesse do Vasco pela imprensa. Minha interpretação disso é que talvez não haja tanto interesse assim", disse Fuentes.

O presidente vascaíno, Roberto Dinamite, admitiu que ainda não iniciou as negociações, mas descartou desinteresse no retorno de Juninho. "Ainda não falei com o Fuentes porque conversei com o Juninho no último sábado após o treino. Vamos trabalhar para apresentar a ele uma proposta em breve", disse Dinamite.