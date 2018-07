Vasco mantém promoção e convoca torcida para sábado Depois de dois jogos com excelente público em São Januário, e as vitórias sobre Bangu e ABC-RN, a diretoria do Vasco resolveu que o momento é de reforçar o clima de união entre torcida e time. Para o jogo de sábado, contra a Cabofriense, às 18h30, no estádio cruzmaltino, a promoção no preço dos ingressos continua. As arquibancadas saem por R$ 20 e cadeiras por R$ 40.