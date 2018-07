Vasco marca no fim e empata com Santos na Vila

SANTOS - O Vasco marcou o gol já aos 46 minutos do segundo tempo, com o zagueiro Rafael Vaz, e conseguiu arrancar o empate com o Santos, por 1 a 1, na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro. O tropeço em casa manteve o sofrimento santista, ainda perigosamente perto da zona de rebaixamento no Brasileirão.

O Santos está invicto em seu estádio desde agosto do ano passado, quando perdeu para o Bahia. Depois disso, já disputou 26 partidas na Vila Belmiro, com 13 vitórias e 13 empates - somente neste ano, ganhou nove e empatou outras nove. Mas o resultado desta quarta-feira teve sabor de derrota para o time.

Ainda tentando se recuperar do trauma da humilhante derrota por 8 a 0 para o Barcelona, sofrida no dia 2 de agosto, o Santos somou nesta quarta-feira o quinto jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão - são quatro empates e uma derrota. Assim, segue com apenas 15 pontos em 12 partidas disputadas.

Para o Vasco, o empate pela 14ª rodada foi comemorado como vitória. O time carioca conseguiu evitar a derrota nos acréscimos e chegou aos 19 pontos, mostrando também que pode se virar sem o veterano astro Juninho Pernambucano, que, mesmo aos 38 anos, tem sido decisivo neste retorno a São Januário.

Sem poder contar com Juninho Pernambucano, suspenso, o técnico Dorival Júnior promoveu a estreia do meia colombiano Montoya, de apenas 21 anos, que já estava há cerca de dois meses no Vasco e ainda aguardava a regularização da documentação para poder jogar. O garoto foi titular e teve um bom papel.

No Santos, os desfalques foram o lateral Mena, servindo a seleção chilena, e o volante Arouca, contundido. Mas a principal novidade santista era mesmo o ex-jogador Zinho, que assumiu o cargo de gerente de futebol do clube na última segunda-feira e já efetivou o técnico Claudinei Oliveira.

Jogando em casa, o Santos começou no ataque, tentando pressionar. Assim, ficava rondando a área adversária, mas sem nenhuma grande chance de gol. Aos poucos, porém, o Vasco conseguiu equilibrar a partida e, no final do primeiro tempo, já passou a dominar as ações, levando perigo ao goleiro Aranha.

Aos 24 minutos, por exemplo, Aranha teve trabalho na cobrança de falta de Fillipe Souto. E aos 41, o goleiro santista fez ótima defesa em chute forte de Fagner, pegando também o rebote de André. Mas a melhor chance vascaína veio aos 30, quando o estreante Montoya escapou sozinho e mandou para fora.

Percebendo que o Vasco terminou o primeiro tempo melhor, dominando o jogo, Claudinei Oliveira fez uma mudança no vestiário, colocando o meia Leandrinho no lugar do volante Alan Santos. E quase deu certo aos seis minutos, mas Neilton não alcançou a bola e perdeu boa chance para o time do Santos.

Aos 15 minutos, Claudinei Oliveira tentou nova mudança, colocando Thiago Ribeiro no lugar de Neilton. Mas foi o Vasco quem ameaçou: aos 16, Montoya recebeu belo passe de Eder Luis e, na hora de concluir, foi travado por Edu Dracena. Cansado, o meia colombiano foi substituído na sequência, por Marlone.

Como o domínio voltava a ser vascaíno, Claudinei Oliveira trocou Alison por Renê Júnior. Mas o Vasco teve outra boa chance aos 21 minutos, na cobrança de falta de Rafael Vaz que exigiu uma difícil defesa de Aranha. A resposta santista veio aos 28, também em falta, de Cícero, que Diogo Silva pegou.

O Santos conseguiu marcar o gol aos 31 minutos, quando Montillo cruzou e achou Edu Dracena livre na área. O zagueiro e capitão santista, então, cabeceou para fazer 1 a 0. Mas o Vasco foi buscar o empate já aos 46: a defesa falhou na cobrança de escanteio e Rafael Vaz ficou sozinho para marcar.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 1 X 1 VASCO

SANTOS - Aranha; Cicinho, Edu Dracena, Durval e Léo; Alan Santos (Leandrinho), Alison (Renê Júnior), Cícero e Montillo; Neilton (Thiago Ribeiro) e Willian José. Técnico: Claudinei Oliveira.

VASCO - Diogo Silva; Fagner, Jomar, Rafael Vaz e Henrique; Abuda, Wendel, Fillipe Soutto (Willie) e Montoya (Marlone); Eder Luis e André (Tenório). Técnico: Dorival Júnior.

GOLS - Edu Dracena, aos 31, e Rafael Vaz, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Edivaldo Elias da Silva (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos.