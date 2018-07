Vasco minimiza boa sequência e chega cauteloso para enfrentar o Coritiba em casa

A terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro - sobre o Atlético Goianiense, na última quarta-feira, em Goiânia - não entusiasmou o Vasco para enfrentar o Coritiba neste sábado, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 30.ª rodada.

É, ao menos, o que garante Zé Ricardo. Mesmo depois das vitórias sobre Atlético Goianiense, Botafogo e Avaí e diante de um rival que vive momento difícil, ocupando apenas a 18.ª e antepenúltima posição com 31 pontos, o treinador elogia o Coritiba e cobra cautela para que o Vasco não seja surpreendido.

"A sequência é importante pela condição que deu para a gente, mas não podemos nos acomodar", alertou o treinador. "O Coritiba vem de uma sequência difícil, mas é uma equipe que joga para frente, tem feito bons jogos. Contra o Corinthians jogou de uma forma corajosa, poderia ter conseguido resultado melhor. Estamos esperando um jogo extremamente complicado, temos que ter cautela".

Precavido, Zé Ricardo minimiza também a possibilidade do Vasco entrar neste sábado no G7, grupo dos sete primeiros que garante uma vaga na Copa Libertadores - a equipe está em oitavo com 42 pontos, dois atrás do Botafogo. "A gente não traça objetivos a longo prazo, mas partida a partida. Vamos conquistar os pontos para conquistar coisas boas lá para frente".

Apesar da cautela, as notícias são favoráveis para o duelo: Anderson Martins recuperou-se de uma pancada sofrida na vitória sobre o Atlético Goianiense e está confirmado, enquanto que o volante Jean retorna após cumprir suspensão e vai atuar no lugar de Bruno Paulista.