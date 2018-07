Vasco minimiza desgaste do Flu e projeta semi difícil

Mesmo assim, os jogadores cruzmaltinos não acreditam que os tricolores estarão desgastados ou desconcentrados para o clássico eliminatório.

"O Fluminense já planejou suas contratações sabendo dessa dificuldade. A diretoria formou um elenco para disputar todas as competições que terá pela frente. Não vejo assim. Alguns podem estar mais desgastados, mas pelo rodízio que a comissão técnica tem feito em algumas partidas está tudo dentro do planejamento", comentou o meia-atacante Carlos Alberto.

Se não vê vantagem vascaína no duelo, o veterano também não acha que o Fluminense tem mais força por possuir jogadores mais rodados, com experiência internacional e na seleção brasileira.

"É sempre bom já ter jogado decisões, mas tudo vai do comportamento de cada um. Isso não tem relação com a idade. Experiência é importante, mas ter coragem vale muito mais. Vejo (no Vasco) jovens sem muita experiência, mas com atitude. Nessa situação, vale mais atitude do que aptidão", ponderou Carlos Alberto.

Já sem o atacante Leonardo (dores nos tendões de Aquiles) e com dúvidas em relação ao atacante Carlos Tenorio, o técnico Gaúcho perdeu o zagueiro Dedé para o coletivo desta quarta. Mas o defensor não deve ser problema para a semifinal. O clube informou que Dedé estava indisposto e não será problema.

André Ribeiro treinou ao lado de Renato Silva na zaga e a atividade também contou com o retorno de Thiago Feltri à lateral-esquerda, no lugar de Dieyson. Tenorio, com dores na panturrilha esquerda, fez exercícios físicos na tentativa de se recuperar a tempo de disputar o clássico.