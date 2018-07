Vasco mira jogo em casa contra o Palmeiras para fugir da zona de rebaixamento O Vasco garantiu a sua permanência na Copa do Brasil na última quarta-feira ao vencer o América-RN, mas sabe que para o ambiente no clube ficar tranquilo precisa de um bom resultado diante do Palmeiras neste domingo, às 18h30, no estádio de São Januário, no Rio, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro, para seguir manter firme o objetivo de sair da zona do rebaixamento.