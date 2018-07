Vasco muda local de jogo e pode 'subir' no Maracanã

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou na tarde desta quarta-feira o local da partida entre Vasco e Icasa, pela 37.ª e penúltima rodada da Série B. Por opção da equipe carioca, o jogo, que pode ser o do acesso de volta à elite do Campeonato Brasileiro, não será em São Januário, mas no Maracanã.

Até aqui, o Vasco só mandou uma partida no maior estádio do Rio na Série B: enfrentou o ABC no Maracanã, no sábado passado, para um público de mais de 49 mil pagantes. Na próxima terça-feira, porém, o jogo contra o Vila Nova está confirmado para São Januário.

Se a alteração do jogo contra o ABC para o Maracanã foi justificada por uma solicitação da Polícia Militar, por conta do risco de confronto entre torcedores organizados contra e a favor da candidatura de Eurico Miranda à presidência, agora que o dirigente venceu as eleições a justificativa não mais faz sentido.

Desta vez a alteração, a pedido do Vasco, é puramente pela "perspectiva de uma grande presença de torcedores", segundo escreveu a CBF na tabela. O jogo está marcado para o sábado 22 de novembro, às 16h20.

Com 59 pontos, o Vasco tem seis de folga sobre o quarto, o quinto e o sexto colocados da Série B, respectivamente Boa, Avaí e Atlético-GO (este último tem um jogo a mais). O acesso matemático não vem neste sábado, no Castelão, contra o Ceará (oitavo colocado, com 51), mas pode acontecer diante do Vila Nova.

Caso tudo ocorra bem para o Vasco, porém, a expectativa maior é de o acesso ser garantido neste jogo contra o Icasa, que luta contra o rebaixamento. Na última rodada, a equipe carioca enfrenta o Avaí, em Florianópolis.