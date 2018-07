Vasco muda para tentar contra o Sport a primeira vitória no Brasileirão Vice-lanterna do Campeonato Brasileiro e sem vencer nenhum jogo em sete rodadas, o Vasco terá uma tarefa difícil neste sábado, às 16h30, na Arena Pernambuco, no Recife: quebrar este jejum diante do Sport, terceiro colocado na tabela de classificação e ainda invicto na competição.