Vasco não quer desperdiçar pontos em São Januário O Campeonato Brasileiro mal começou e o time do Vasco já está sob pressão. Não somente pelo tropeço na estreia do Nacional. O fracasso no Estadual do Rio de Janeiro e na Copa do Brasil deixaram a torcida irritadíssima. E tudo isso respinga no técnico Gaúcho, que já tem seu trabalho questionado. Para amenizar as cobranças, só há um caminho: vencer o Palmeiras neste domingo, às 18h30, em São Januário.