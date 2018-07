Vasco não terá Alecsandro para clássico contra o Flamengo O Vasco iniciou a preparação para o esvaziado clássico contra o Flamengo, sábado, no Engenhão, com a notícia do veto de Alecsandro. O atacante sente dores na panturrilha esquerda e é desfalque pelo segundo jogo seguido. O meia Carlos Alberto e o atacante Carlos Tenorio, também contundidos, precisam mostrar durante a semana que estão aptos.