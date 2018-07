Vasco nega facilidade, mas chega confiante para encarar o modificado Cruzeiro

O clima é de muita confiança no Vasco para a importante partida deste domingo contra o Cruzeiro, às 17 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima da competição.

+ Wellington pede 'objetividade' ao Vasco e exalta confiança do Cruzeiro para duelo

Campeão da Copa do Brasil e já classificado à Copa Libertadores, o adversário tem feito alguns testes nos últimos jogos, buscando aprimorar o elenco para 2018. E, embora negue que enfrentar um time modificado facilite o duelo, o técnico Zé Ricardo garante: o Vasco tem boas chances de somar três pontos mesmo jogando fora de casa.

"O Cruzeiro vem fazendo algumas alterações em suas escalações. O Mano (Menezes) tem aproveitado muito bem essa fase, depois de já adquirirem a vaga para a Libertadores, para olhar alguns atletas. A qualidade e o ritmo deles não caíram", avaliou Zé Ricardo. "Estou muito confiante na equipe, a gente tem feito uma semana boa de preparação. Os atletas entenderam o que precisamos para fazer um bom jogo".

E a confiança é ainda maior porque o treinador contará com dois importantes reforços: o lateral-direito Madson e o zagueiro Anderson Martins, recuperados de contusão. "Eles se recuperaram e treinaram bem. Estão confirmados para o jogo". A única dúvida, assim, é entre Jean e Evander no meio. "Treinamos com os dois ao longo desta semana. O Evander vem crescendo de produção, e o Jean vem jogando de forma bem constante", despistou Zé Ricardo.

Se o Cruzeiro está garantido na Libertadores, o Vasco tropeçou nos últimos três jogos - dois empates e uma derrota - e está na nona colocação com 50 pontos, dois atrás do G7, grupo dos sete primeiros que se classifica à competição. Precisa, assim, vencer neste domingo para se manter com chances sem depender de outros resultados.