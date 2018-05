Vasco nega que tenha reintegrado 4 atletas afastados após post polêmico

Diferentemente do que informou a nota enviada na última quinta-feira, o Vasco não reintegrou quatro jogadores que foram afastados do elenco por causa da publicação de uma foto polêmica na internet, registrada no Chile, onde o time bateu a Universidad de Chile por 2 a 0 pela Copa Libertadores. Segue a versão corrigida:

Três dias depois de derrotar a Universidad de Chile por 2 a 0, em Santiago, e garantir classificação à segunda fase da Copa Sul-Americana como terceiro colocado do Grupo E da Copa Libertadores, o Vasco se manifestou nesta sexta-feira para negar que tenha reintegrado quatro jogadores do seu elenco que foram afastados pelo clube por causa da publicação de uma foto polêmica na internet, na noite anterior ao duelo no Chile.

Na véspera da partida, Evander, Wellington, Gabriel Félix e Paulão postaram uma imagem nas redes sociais na qual aparecem acompanhados também por Rafael Galhardo, Erazo e Fabrício. A foto foi ilustrada com a legenda: "Time escalado: uuuuuuuuuuuuuuu", em alusão às vaias que eles vêm sofrendo por parte dos torcedores vascaínos.

A atitude gerou bastante repercussão e, por conta da provocação, Evander, Wellington, Gabriel Félix e Paulão foram vetados da partida. E o clube confirmou à reportagem do Estado, por meio de sua assessoria, na manhã desta sexta, que os atletas seguem afastados da equipe que se prepara para enfrentar o Bahia, neste domingo, às 16 horas, em Salvador, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Na última quinta-feira, em atividade que serviu para o técnico Zé Ricardo analisar possíveis opções para a equipe que será escalada na capital baiana, os reservas vascaínos golearam o time sub-17 do clube por 6 a 1 em um jogo-treino. O meia-atacante Kelvin foi o grande destaque do trabalho, ao marcar dois gols e dar uma assistência. Riascos, Paulo Vitor, de pênalti, Henrique e Dudu completaram o placar.

Enquanto os reservas participavam da atividade, os titulares do confronto no Chile realizaram um trabalho regenerativo na academia. Também na quinta-feira foi confirmado que o goleiro Fernando Miguel, recém-contratado junto ao Vitória, ocupará a vaga de Martín Silva enquanto o uruguaio estiver servindo sua seleção na Copa do Mundo.