Vasco negocia atacante William Barbio com a Chapecoense

O atacante William Barbio vai atuar pela Chapecoense em 2015. Nesta terça-feira, a diretoria do time do Oeste de Santa Catarina anunciou a contratação do jogador em nota publicada no seu site oficial. "A Chapecoense confirmou nesta terça-feira mais um jogador para a temporada 2015. Trata-se do atacante Willian Barbio, ex- Bahia", afirmou o clube.

William Barbio foi cedido por empréstimo para a Chapecoense pelo Vasco , clube com o qual tem contrato até o final de 2016. Mas, fora dos planos do time carioca para o próximo ano, o jogador volta a ser negociado - antes, foi cedido por empréstimo para Atlético Goianiense e Bahia, em duas oportunidades.

A última passagem pelo clube de Salvador foi neste ano, a partir de maio. Reserva, o jogador não conseguiu evitar o rebaixamento do Bahia para a Série B. Porém, em 2015, William Barbio voltará a jogar na elite do futebol brasileiro, dessa vez pela Chapecoense.