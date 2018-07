Vasco negocia com Grêmio e está perto de anunciar Cris

RIO - Depois de um péssimo início de Campeonato Brasileiro, o Vasco segue se reforçando na tentativa de brigar na parte de cima da competição e nos próximos dias deve anunciar mais uma contratação. O clube carioca negocia com o Grêmio e deve acertar com o zagueiro Cris por empréstimo até o final da atual temporada.

A contratação atende o pedido do técnico Dorival Júnior, que requisitou nomes mais rodados para dar experiência ao elenco do Vasco, que conta com muitos garotos. Cris se enquadra nesse perfil e, apesar dos 36 anos de idade, ainda está em boa forma física, além de aceitar um salário compatível com a realidade vascaína.

Para o jogador, o clube carioca representa a chance de ressurgir para o futebol. Contratado no início do ano para ser o líder da zaga gremista, Cris não se firmou, cometeu erros graves, principalmente na Libertadores, e passou a ser perseguido pela torcida, o que fez com que ficasse encostado.

GUIÑAZU

Um dos novos reforços do Vasco para a temporada, Guiñazu pode estrear já diante do Goiás, nesta quinta-feira, no Serra Dourada, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Contratado junto ao Libertad, o jogador depende da regularização junto à CBF para ser liberado para a partida.

"Estamos aguardando a regularização do Guiñazu. Caso contrário, iremos com três atacantes", disse Dorival, adiantando que escalará o atacante Edmilson como titular se Guiñazu não for regularizado.