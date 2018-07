Vasco negocia com René Simões para diretor executivo O Vasco negocia para ter René Simões, que deixou recentemente as categorias de base do São Paulo, como diretor executivo na próxima temporada. O presidente do clube carioca, Roberto Dinamite, conversa com o técnico para que ele assuma a nova função, trabalhando ao lado do diretor técnico Ricardo Gomes e do diretor de futebol Daniel Freitas.