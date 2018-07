Vasco negocia com zagueiro Gabriel Paulista, do Vitória O Vasco está negociando com o jovem zagueiro Gabriel Paulista, de 22 anos, titular do Vitória. Eleito o melhor da posição no Campeonato Baiano de 2012, o atleta afirmou nesta terça-feira que seu empresário foi sondado pelo clube carioca, que está à procura de um jogador para a posição. Gabriel tem contrato com o time baiano até dezembro de 2006.