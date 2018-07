Vasco negocia contratação do treinador Paulo Autuori O diretor executivo do Vasco, René Simões, minimizou a invasão de cerca de 30 torcedores de uma torcida organizada que interrompeu o treino do time na manhã desta sexta-feira. O dirigente conversou por mais de meia hora com os manifestantes na porta do vestiário de São Januário. Depois foi a vez do meia Carlos Alberto. Os integrantes da uniformizada, então, deixaram o gramado escoltados pela polícia.