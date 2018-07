Vasco negocia Romulo com Spartak Moscou, da Rússia

Um dos principais destaque do time, Romulo teve seus direitos econômicos negociados pelo valor de 8 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões). O Vasco detinha 50% dos direitos do volante de 22 anos.

Com a definição, Romulo deverá disputar somente mais um ou dois jogos com a camisa do Vasco. Seu jogo de despedida poderá ser o confronto com o Figueirense, no dia 8 de julho, pela 8ª rodada do Brasileirão, porque na semana seguinte os convocados para Londres iniciarão o treinamento no Rio de Janeiro.

A lista final de convocados para a Olimpíada será anunciada pelo técnico Mano Menezes na próxima quinta-feira.