Vasco obtém recurso para liberar PC Gusmão e Dedé

O efeito suspensivo foi concedido pelo auditor Caio César Rocha, do Pleno do STJD. Se não houver julgamento na próxima semana, PC Gusmão e Dedé também participarão do confronto contra o Cruzeiro, terceiro colocado da tabela do Brasileirão, no dia 21.

O técnico fora punido por ter reclamado da arbitragem de Gutemberg Fonseca no clássico com o Flamengo, no dia 24 de outubro. Dedé havia sido denunciado por fazer falta dura em Willians na mesma partida. Os dois receberam suspensão de dois jogos.