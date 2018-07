Vasco oficializa a contratação do meia Fellype Gabriel

A diretoria do Vasco oficializou nesta sexta-feira a contratação do meia Fellype Gabriel, que estava sem clube há um mês. O negócio já era dado como certo e inclusive havia sido confirmado pelo técnico Jorginho na última quarta-feira, mas somente agora o jogador foi anunciado de fato como novo reforço cruzmaltino.

Fellype Gabriel tem 30 anos e vem de uma péssima passagem pelo Palmeiras. Em quase um ano de clube paulista, sofreu com uma série de lesões, ficou encostado na maior parte de tempo e disputou somente uma partida com a camisa alviverde.

De lá para cá, o jogador fez alguns testes no Centro Avançado de Prevenção e Reabilitação Esportiva (Caprres) do Vasco, e o gerente científico do clube, Alex Evangelista, garantiu que ele estava totalmente recuperado de um problema no joelho e pronto para vestir a camisa vascaína.

"O Caprres foi fundamental para a minha vinda. O Alex Evangelista é um profissional que já conheço faz um bom tempo. Para mim, é o melhor do Brasil. O Vasco vem bem desde o ano passado. Tive a chance de enfrentar e noto que nesse ano o time cresceu ainda mais. O grupo é maravilhoso e me recebeu muito bem. O título do Campeonato Carioca já passou. Agora, temos que focar no Brasileiro e da Copa do Brasil", disse em sua chegada.

Fellype Gabriel foi revelado pelo Flamengo, tem passagens por Portuguesa, Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras no futebol brasileiro. Também atuou por Nacional da Ilha da Madeira, de Portugal, Kashima Antlers, do Japão, e Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Nesta sexta, assinou contrato com o Vasco. O período de duração do vínculo não foi divulgado.

"Muito feliz por estar vestindo essa camisa. Espero honrá-la da melhor maneira. Vou me dedicar bastante nos meus treinamentos para estar à disposição o mais rápido possível. Quero entrar em campo logo para ajudar o clube a conquistar os seus objetivos na temporada", declarou.