Vasco oficializa contratação de lateral do Bahia O Vasco oficializou nesta segunda-feira a contratação do lateral-esquerdo William Matheus, que estava no Bahia. O jogador, de 22 anos, chega a São Januário com um contrato de empréstimo até o fim do ano. Depois, a diretoria vascaína tem a opção de compra do ala, que será apresentado à torcida nesta terça-feira pela manhã.