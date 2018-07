Vasco oficializa contratação de Paulão e está por detalhes para anunciar Breno

O Vasco oficializou, no início da tarde desta terça-feira, a contratação do zagueiro Paulão, de 31 anos. O jogador estava no Internacional desde 2014, já foi aprovado nos exames médicos e participou do treino da manhã com o restante do elenco. O jogador deverá ser apresentado à imprensa nesta quarta-feira, em entrevista coletiva marcada para às 13 horas, em São Januário, no Rio.

Revelado pelo Serra Macaense, equipe do norte fluminense, Paulão atuou em outros sete clubes ao longo da carreira. Além do Internacional, o zagueiro, natural de Salvador, também passou por Universal e ASA (ambos clubes de Alagoas), Barueri-SP, Grêmio, Cruzeiro (onde foi campeão brasileiro, em 2013) e Guangzhou Evergrande, da China.

O clube carioca também deverá divulgar - provavelmente ainda nesta terça-feira - o acerto com o zagueiro Breno, que estava no São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa do Vasco, o atleta já passou pelas avaliações médicas e apenas aguarda a finalização de alguns detalhes do negócio para ser anunciado.

O Vasco, após ser goleado na estreia do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, em São Paulo, por 4 a 0, terá pela frente na segunda rodada o Bahia, time responsável pela maior goleada da rodada inicial do torneio - 6 a 2 sobre o Atlético Paranaense. A partida será disputada neste domingo, às 11 horas, no estádio de São Januário.