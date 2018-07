Vasco oficializa contratação do lateral-direito Fagner

Esta será a segunda passagem de Fagner, de 24 anos, pelo Vasco. O lateral-direito defendeu o clube entre 2009 e 2012 e teve sucesso durante esse período, com as conquistas do títulos da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2009, e da Copa do Brasil, em 2011. Além disso, o jogador marcou 14 gols com a camisa do clube carioca e foi eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro de 2011.

A apresentação oficial de Fagner no Vasco será na próxima segunda-feira, às 14 horas, em São Januário, quando deverão ser revelados os detalhes da negociação com o Wolfsburg, clube que o contratou junto ao time carioca antes do início da temporada 2012/2013 do futebol europeu.

Formado nas categorias de base do Corinthians, Fagner passou pelo Vitória e o PSV Eindhoven, da Holanda, antes de chegar ao Vasco. Agora, o lateral-direito está de volta ao clube em que viveu alguns dos melhores momentos da sua carreira.