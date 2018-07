Vasco oficializa contratação do zagueiro Cris, ex-Grêmio

RIO - Com os cofres revigorados depois de acertar com dois patrocinadores, o Vasco segue se reforçando para o Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, depois de mais de uma semana de especulações, o clube carioca confirmou a contratação do zagueiro Cris, que estava sem espaço no Grêmio.

Aos 36 anos, o defensor revelado pelo Corinthians vai reencontrar o meia Juninho Pernambucano, com quem dividiu a melhor fase da carreira. Os dois defenderam juntos o Lyon entre 2004 e 2009. O zagueiro ainda seguiu no clube francês por mais duas temporadas, até 2012.

"Tenho conversado bastante com Juninho. Ele foi uma pessoa que me motivou muito para vir ao Vasco e me falou muito bem do grupo. O elenco do Vasco tem uma mistura boa de experiência com juventude e tenho certeza que fiz a escolha certa. Estou muito feliz com a minha vinda para cá e quero conquistar muitas vitórias e títulos com meu novo clube", disse Cris, ao site do Vasco.

O zagueiro vai ser apresentado na segunda-feira à tarde, em São Januário. No Grêmio, contratado para ser o xerife da zaga, ele decepcionou, principalmente por conta das expulsões em jogos importantes da Libertadores - recebeu o vermelho contra o Flu e diante do Santa Fé. Cris vinha sendo reserva de Werley e Rhodolfo com Renato Gaúcho.

Antes dele o Vasco também havia acertado as contratações do volante argentino Guiñazu, do meia colombiano Montoya, do lateral-direito Fagner e de Juninho Pernambucano, todos contratados para serem titulares. Recentemente também chegaram o atacante Reginaldo e o zagueiro Rafael Vaz.