Vasco oficializa o lateral Rafael Galhardo e o zagueiro Erazo como reforços

Enquanto passa por uma crise política fora de campo, o Vasco segue ativo no mercado de transferências. Neste domingo, o clube oficializou a contratação de dois novos reforços para a temporada 2018: o lateral-direito Rafael Galhardo, que estava no Cruzeiro, e o zagueiro equatoriano Frickson Erazo, do Atlético-MG.

+Luis Fabiano tem nova lesão no joelho e pode deixar o Vasco: 'Muito abalado'

Galhardo e Erazo já haviam acertado com o Vasco e inclusive vinham treinando ao lado dos novos companheiros na pré-temporada cruzmaltina. Porém, somente neste domingo foram anunciados oficialmente como reforços para este ano.

O Vasco não deu detalhes sobre os termos dos contratos, mas Erazo assinou por empréstimo até o fim da temporada, como havia anunciado o Atlético-MG na última quarta-feira. Sem espaço no time mineiro, o jogador chega ao clube carioca para substituir Anderson Martins, que assinou com o São Paulo.

Rafael Galhardo também acertou para repor a saída de um nome importante do elenco vascaíno. O time carioca negociou o lateral-direito Madson com o Grêmio e, por isso, foi buscar o novo reforço no Cruzeiro, onde também sofreu com a falta de espaço em 2017, após uma série de lesões.

Curiosamente, Galhardo foi formado no maior rival do Vasco, o Flamengo. Ele passou por Santos, Bahia, Grêmio, Atlético-PR e Cruzeiro no Brasil, além de Anderlecht, da Bélgica, sem grande destaque. Já Erazo chegou ao Brasil em 2014 para atuar no Flamengo, mas não foi bem. No Grêmio, se firmou, só que no Atlético-MG oscilou muito, sofreu com problemas físicos e, por isso, foi liberado.

Antes de Erazo e Galhardo, o Vasco já havia anunciado as contratações do zagueiro Luiz Gustavo, do volante Leandro Desábato, do meia Thiago Galhardo e do atacante Rildo. O clube ainda busca no mercado mais um zagueiro, um lateral-esquerdo e um atacante. A diretoria já admitiu o interesse em Henrique Almeida, que jogou pelo Coritiba no ano passado.