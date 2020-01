Vasco oficializa parceria da Havan para mangas do uniforme profissional e sub-20

O Vasco oficializou, nesta quinta-feira, o contrato de patrocínio com a Havan, loja de departamentos, que vai estampar seu nome nas mangas do uniforme do time profissional e da equipe sub-20 na temporada 2020. Com mais esta parceria, o clube de São Januário acumula seis patrocinadores: BMG, Azeite Royal, Netbet, TIM e PES 2020.

"A Havan chega ao Vasco em um momento importante para ela e para nós, consolidando a importância e a atratividade do clube no mercado. Bom saber que a Havan nos considera o parceiro ideal para ajudar a atingir seus objetivos. Desejamos que seja uma parceria longeva", disse Carlos Costa, diretor de marketing do Vasco.

O presidente vascaíno Alexandre Campello iniciou as negociações com a Havan no fim do ano passado, quando chegou a conhecer a sede da empresa em Brusque, no interior de Santa Catarina.

Ao mesmo tempo, a diretoria do clube comunicou o fim do contrato de fornecimento de material esportivo com a Diadora, parceira do Clube desde janeiro de 2018, que seguirá assinando os uniformes cruzmaltinos até o final do Campeonato Carioca. Em nota oficial, a diretoria do Vasco prevê para breve o anúncio de uma nova marca para o fornecimento de material esportivo.