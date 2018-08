Vasco oficializa renovação do contrato de Thiago Galhardo por um ano

A diretoria do Vasco oficializou a renovação do contrato do meio-campista Thiago Galhardo. No clube desde o início de 2018, o jogador tinha vínculo apenas até o final da atual temporada, mas agora teve o seu acordo prorrogado por mais um ano, até dezembro de 2019.

Thiago Galhardo é o dono da camisa 8 no Vasco e vem se destacando neste ano, mesmo que o time passe por uma temporada complicada. O meio-campista entrou em campo 21 vezes pela equipe carioca, com três gols marcados e quatro assistências nesse período. E ele celebrou a renovação do seu contrato.

"Muito feliz por ter assinado a renovação contratual. Apesar de pouco tempo no clube, são apenas oito meses, tenho uma identificação muito grande com a torcida. Me sinto um privilegiado por defender uma equipe da grandeza do Vasco da Gama. Ter o vínculo renovado mostra que o trabalho tem sido bem feito. Vou me entregar ainda mais para obter um crescimento individual e contribuir para o fortalecimento do grupo. Que seja um período de alegria. Quero conquistar coisas grandes aqui dentro", afirmou o meio-campista ao site oficial do Vasco.

Hoje com 29 anos, Thiago Galhardo iniciou a sua carreira no Bangu e estava no Albirex Niigata, do Japão, antes de reforçar o Vasco. Ele também passou por diversos dos principais clubes do futebol nacional, como Botafogo, Coritiba e Ponte Preta. Nesta quinta-feira, de contrato renovado, o meio-campista deverá ser titular diante da LDU, em São Januário, no jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana.