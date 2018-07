Vasco oficializa retorno de Juninho Pernambucano

O Vasco anunciou nesta quarta-feira a contratação do meia Juninho Pernambucano, que atualmente está no Al-Gharafa, do Catar. O retorno do ídolo da torcida do clube carioca foi fechado nos últimos dias, após encontros que contaram com as presenças do presidente Roberto Dinamite, do presidente da Assembleia Geral, Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, e do empresário do jogador, José Fuentes, no Catar.

"Estou retornando ao Vasco por duas instituições deste clube que são a sua torcida linda e fantástica e seu presidente, homem simples e do bem. Eu precisava fazer isto e sempre disse que o que faltava era iniciativa. Em 2009, Rodrigo Caetano me mandou um e-mail e conversamos. A coisa não andou. Faltava o projeto, o encaminhamento de uma proposta de trabalho. E este ano, com a ajuda do próprio Rodrigo e do Fuentes, Roberto esteve em Recife e ali sacramentei minha volta. Estou muito feliz", afirmou, ao site oficial do Vasco.

Juninho Pernambucano explicou que abrirá mão do seu alto salário no futebol do Catar para voltar a jogar no Vasco e encerrar a sua carreira no clube. "Volto sem ação de marketing alguma. Eu e o Vasco somos parceiros, na alegria e na tristeza. Eu volto para ganhar um salário mínimo, porque preciso ser justo com o torcedor. Tenho que dar resultado e se acontecer, sou premiado. Me preparo nestes dois meses restantes antes do Brasileiro e volto em agosto firme e forte, sabendo que não sou mais o Juninho de dez anos atrás, mas posso ainda contribuir muito", disse.

De volta ao Vasco, Juninho Pernambucano prometeu não decepcionar o torcedor que o idolatra. "O torcedor pode confiar na entrega e no espírito guerreiro que vou levar aos meus novos companheiros e daqui vou torcer muito, já a partir deste domingo, como venho fazendo desde que saí do Brasil. Acompanho tudo e sou Vasco. Estou muito ansioso para chegar ao Rio de Janeiro e sentir este calor", comentou.

Na sua primeira passagem pelo Vasco, entre 1995 e 2001, Juninho Pernambucano conquistou alguns dos principais títulos da história do clube, como as edições de 1997 e 2000 do Campeonato Brasileiro e a Libertadores de 1998. No total, ele disputou 295 partidas e marcou 55 gols. Agora, dez anos depois, o meia retorna ao time onde se consagrou.