Vasco oficializa saída e Manchester City confirma acerto com volante Douglas

A diretoria do Vasco oficializou neste sábado a transferência do volante Douglas para o Manchester City. O clube inglês também confirmou o acerto e anunciou contrato de cinco anos com o jogador de apenas 19 anos, que já era dado como certo no futebol europeu desde o início da semana.

Sua saída rumo ao time de Manchester foi praticamente confirmada na última terça-feira, quando a rescisão do contrato de Douglas com o Vasco foi publicada pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Por isso, Douglas ficou fora da lista de relacionados do Vasco para o duelo com o Vitória, na quarta-feira, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro, sob a alegação de que estava com dores no tornozelo. Mas a divulgação da rescisão do seu contrato confirmou que ele teve a sua transferência do clube acertada.

A negociação de Douglas confirma uma impressionante ascensão do jogador. Afinal, o jovem volante fez a sua estreia pela equipe profissional do Vasco em agosto de 2016, ainda durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, não deixou mais o time, sendo titular absoluto e um dos jogadores mais importantes do elenco dirigido por Milton Mendes.

No início do ano, Douglas também fez parte do grupo da seleção brasileira que fracassou na disputa do Sul-Americano Sub-20. O volante, no entanto, se destacou pelas boas atuações e, em seguida, foi campeão da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Agora, teve a sua transferência para o futebol europeu oficializada pelo clube inglês e deverá fazer companhia aos brasileiros Fernando, Fernandinho e Gabriel Jesus.