Vasco oficializa volta do diretor Rodrigo Caetano

RIO - O Vasco iniciou os trabalhos para a temporada 2014 nesta segunda-feira com novidades. O clube apresentou os estrangeiros Martín Silva e Aranda e o novo direitor-executivo de futebol, Rodrigo Caetano, que volta a São Januário depois de passar pelo Fluminense em 2013.

"Tive uma manifestação de apoio muito grande dos torcedores, e isso foi um dos motivos que me fizeram voltar", afirmou Caetano, que foi apresentado pelo presidente Roberto Dinamite e pelo vice de futebol, Ercolino de Luca.

O novo executivo do clube disse que, apesar de chegar "fisicamente" ao clube nesta segunda-feira, vinha mantendo contato com dirigentes do Vasco há aproximadamente três semanas. "Mesmo com a queda (para a Série B), encontrei o Vasco em uma situação bem melhor do que em 2009", assegurou.

Questionado sobre se o clube trabalha com a possibilidade de disputar a Série A em 2014, por conta de ações judiciais, Caetano desconversou. "O Vasco quer montar a melhor equipe possível, independentemente de divisão."

Além do goleiro uruguaio Martín Silva e do volante paraguaio Aranda, o clube de São Januário já definiu a contratação do zagueiro Rodrigo. O jogador deve ser anunciado oficialmente nesta terça-feira. Já o meia Juninho manifestou interesse em jogar pelo menos mais um semestre e deve acertar sua permanência em São Januário. Pedro Ken, que pertence ao Cruzeiro, terá sua situação definida antes do início da pré-temporada.

O Vasco viaja para Pinheiral, na região sul fluminense, no fim da tarde de quinta-feira. Lá, o clube realizará a pré-temporada até o dia 17, quando retorna ao Rio para a estreia no Campeonato Carioca, dia 18, contra o Boavista.