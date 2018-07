Vasco paga Cruzeiro e assina com Bernardo por 4 anos

RIO - O Vasco ainda não se reforçou para a próxima temporada, mas garantiu na noite de quinta-feira a permanência de um importante jogador. O clube carioca confirmou que adquiriu 50% dos direitos econômicos do meia Bernardo junto ao Cruzeiro, acertando, assim, a continuidade do jogador no clube. Ele já assinou um contrato por quatro anos com a equipe de São Januário.

Bernardo foi cedido ao Vasco por empréstimo pelo Cruzeiro no início do ano, com contrato até o final de 2011. Para manter o meia, o time carioca precisava pagar ao clube mineiro R$3,5 milhões por 50% dos direitos econômicos até 31 de dezembro. Com o pagamento, a permanência do jogador foi acertada com dois dias de antecedência.

Contratado sem alarde, Bernardo foi um dos destaques do Vasco no ano em que o time faturou o título da Copa do Brasil e foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro. O meia é considerado o xodó da torcida e, mesmo sem ser titular absoluto, foi o artilheiro do time na temporada, com 18 gols marcados.