Vasco paga salário e evita mais problemas judiciais

RIO - A diretoria do Vasco depositou nesta sexta-feira o equivalente a um mês de salário de vários jogadores, evitando assim que se completassem três meses de atrasos, o que deixaria uma brecha para que os atletas entrassem na Justiça contra o clube. A crise financeira é acentuada e dirigentes disseram que não havia como contemplar todos os funcionários nesta sexta. O critério para a escolha e exclusão de alguns na liberação do pagamento não foi revelado pelo clube ou pelo presidente Roberto Dinamite.

As queixas com relação a esse problema têm afetado os primeiros dias de trabalho do novo diretor executivo do Vasco, René Simões. Ele estabeleceu como prioridade que o clube saldasse seus compromissos com atletas e demais funcionários a fim de elaborar um planejamento mais viável para 2013.

Ele tem ouvido reclamações de vários nomes importantes para o futebol do clube, como o zagueiro Dedé e o meia Juninho Pernambucano. Teme perder as principais referências do Vasco para 2013 exatamente por causa da situação crítica em que o clube se encontra.