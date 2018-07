Vasco pagará R$ 500 de multa para Wendel poder jogar domingo

RIO - O Vasco decidiu pagar a irrisória multa de R$ 500, novidade no regulamento do Campeonato Carioca deste ano, para contar com o volante Wendel, que levou o terceiro cartão amarelo no jogo passado, na próxima rodada da Taça Guanabara, a última da fase de classificação. O jogador deu os passes para os dois gols da vitória vascaína.

"O Vasco vai cumprir o regulamento, sim. Pode contar com isso. O Wendel é um jogador muito importante para o time", disse o diretor técnico Ricardo Gomes. Até agora, nenhum outro clube havia lançado mão da novidade. O zagueiro Digão, do Fluminense, cumpriu suspensão na partida contra o Volta Redonda, no domingo.

Wendel, que começou a temporada improvisado na lateral esquerda, comemorou o retorno ao meio de campo. "Quero sempre ajudar, seja onde for. Mas essa é a minha posição de origem. Então, claro que me sinto muito confortável. É onde fui campeão no Cruzeiro, em 2003, onde joguei no Santos e na França. Esses números representam minha carreira", disse.