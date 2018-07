Vasco pede e clássico contra o Flu será em Florianópolis

RIO - O Vasco pediu e a CBF atendeu. Neste sábado à noite, a Confederação Brasileira de Futebol alterou o calendário da 27.ª rodada do Brasileirão e marcou o clássico entre Vasco e Fluminense, com mando cruzmaltino, para um improvável local: o Estádio da Ressacada, do Avaí, em Florianópolis.

O clássico precisa acontecer fora do Rio porque o Vasco foi punido com quatro jogos longe da sua sede por conta da briga entre torcedores do clube e do Corinthians, na partida entre os esses times, no último dia 25 de agosto, em Brasília. A escolha por Florianópolis é absolutamente logística. Isso porque o Vasco pega o Criciúma, fora de casa, no domingo dia 13. Assim, aproveita para ficar uma semana inteira em Florianópolis, uma vez que joga contra o Criciúma na quarta-feira, dia 9, às 21h.

Jogar bem longe do Rio é também uma forma de se precaver em caso de um tropeço no clássico contra o Flamengo, na rodada anterior, dia 6, em Brasília. O Fluminense também se deu bem, uma vez que joga no fim de semana em Caxias do Sul (RS) contra o Inter e depois não precisa fazer viagem longa para atuar em Florianópolis.

O Vasco tem que cumprir quatro jogos atuando a 100km do Rio. Vai pegar o Internacional no Moacyrzão, em Macaé, pela 25ª rodada, na próxima quinta-feira. No mesmo palco enfrentará o Goiás, em 17 de outubro, pela 29ª rodada. A dúvida é onde será o jogo diante do Curitiba, pela 32.ª, já no mês de novembro.