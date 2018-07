Vasco pede escalação de árbitros experientes após polêmicas contra o Avaí

"Realmente aconteceram erros que foram capitais no jogo e a única coisa que eu gostaria de falar da arbitragem é que temos que ver isso, até mesmo a CBF analisar. É a segunda vez que este árbitro está apitando no Brasileiro somente. É uma questão muito importante, que deixo sempre com a diretoria. Mas, um jogo tão importante quanto este, as duas equipes lutando por objetivos parecidos, então, era essencial que tivéssemos um árbitro mais experiente. Claramente, podemos ver que aconteceram erros gritantes. Daqui para frente, as coisas vão afunilar cada vez mais. Tentamos ter equilíbrio, mas quando eu vi o pênalti bem fora da área, fiz algo que nunca tinha feito, que foi correr em direção ao quarto árbitro", disse.

Apesar da reclamação, Jorginho não deixou de reconhecer a queda de rendimento do Vasco na etapa final. O treinador admitiu, inclusive, que o resultado final do jogo poderia ter sido até pior para a sua equipe.

"Nosso time caiu de produção no segundo tempo. Teve aquela confusão toda por causa do pênalti e as duas equipes se descontrolaram. Lamentamos deixar dois pontos aqui. Poderíamos ter decidido o jogo antes. É importante não sair com a derrota, que poderia ter acontecido no fim do jogo", afirmou.

Com 27 pontos, o Vasco está em penúltimo lugar no Brasileirão, a seis pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. O time volta a entrar em campo em 15 de outubro, quando vai encarar a Chapecoense pela 30ª rodada.