Vasco pega Atlético-MG e pode ajudar Flu a faturar taça

A semana mais uma vez começou tumultuada no clube. A sexta derrota seguida - para o Sport, em casa, por 3 a 0 - levou o técnico Marcelo Oliveira, que ainda não havia recebido salário em seus quase dois meses de Vasco, a pedir demissão. Ele entrou em lugar de Cristóvão Borges, que pediu para sair também depois de uma goleada sofrida em casa para o Bahia, por 4 a 0. Sem treinador, a equipe será comandada nas últimas quatro rodadas interinamente pelo auxiliar Gaúcho.

Não é a primeira vez que ele precisa pagar um eventual incêndio no Vasco. Logo após a saída de Cristóvão Borges, Gaúcho comandou o time sob pressão contra o Palmeiras, em São Januário: 3 a 1 para os vascaínos. A situação é um pouco parecida, mas o adversário deste domingo precisa desesperadamente de uma vitória para continuar com chances de título.

Gaúcho já avisou que não dá para querer "fazer mágica". Ele quer tirar o máximo dos jogadores. "Espero que possam fazer aqui um jogo como fizeram contra o Palmeiras, com um time ligado e aguerrido, sabendo que o torcedor vem para São Januário para aplaudir e não para vaiar", disse o interino.

A diretoria do clube negocia o retorno do técnico Ricardo Gomes, que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em agosto do ano passado. "O que vou procurar neste momento é dar confiança aos jogadores. O que ficou para trás, ficou para trás", afirmou Gaúcho.

O goleiro Fernando Prass quis diminuir a importância de uma eventual ajuda ao rival carioca. "O Fluminense não será campeão por conta desse jogo ou do próximo. Se o Fluminense for campeão, será pelo o que ele fez nas 35 rodadas da competição", afirmou.