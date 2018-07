Vasco pega Icasa e busca acesso antecipado na Série B

Time e torcida do Vasco já estão fazendo contagem regressiva para o retorno à elite do futebol nacional. O clube confirma o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro até mesmo com um empate contra o Icasa, neste sábado, às 16h20, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 37.ª e penúltima rodada da Série B.

Depois de uma campanha irregular durante toda a competição, a equipe está a um ponto de chegar "ao céu", como definiu o técnico Joel Santana. "Estamos a um passo da felicidade. Foi um ano difícil, o nosso torcedor não está satisfeito", admitiu. "Espero que amanhã (sábado) a gente possa contribuir um pouquinho e que ano que vem a gente possa retomar a nossa postura, que é uma postura de campeão", projetou.

Os vascaínos já preparam uma grande festa no principal palco do futebol carioca. Até esta sexta, mais de 30 mil ingressos já haviam sido vendidos e as filas nas bilheterias permaneciam cheias. Antes do jogo ainda está previsto um show de música portuguesa. Joel Santana quer contar com a força da torcida, mas sabe que o time precisa corresponder em campo. "Eles vão fazer uma festa no Maracanã e nós queremos fazer a nossa parte, com o resultado".

O Icasa, por sua vez, tem obrigação de vencer esta partida se quiser se manter na Série B. O time cearense é o 18.º colocado e briga com América-RN, Bragantino, Oeste e ABC para evitar o rebaixamento. A Portuguesa e o Vila Nova já estão matematicamente rebaixados.

Caso se confirme a classificação vascaína, vai restar apenas uma vaga para a Série A - Joinville e Ponte Preta já conquistaram o acesso. A disputa promete ser intensa até a última rodada com sete times brigando pela quarta posição. O Boa, quarto colocado com 56 pontos, tem o mesmo número que Atlético Goieniense e Avaí e é seguido de perto por América-MG, Ceará, Sampaio Corrêa e Santa Cruz, respectivamente. Todos esses ainda têm chance de beliscar o G4.