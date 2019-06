Vasco pega Inter para buscar 1ª vitória e deixar lanterna do Brasileirão

Os jogadores do Vasco têm em mente exatamente o que precisam fazer contra o Internacional, nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela partida que abre a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O objetivo é conquistar a primeira vitória na competição - foram três empates e quatro derrotas até agora - e deixar a incômoda lanterna.

O triunfo contra o Inter seria também o primeiro de Vanderlei Luxemburgo no comando do time alvinegro. Desde que assumiu o cargo há quase um mês, o técnico comandou a equipe em três partidas. Estreou com um empate por 1 a 1 contra o Avaí, em São Januário, repetiu o placar contra o Fortaleza, no Ceará, e foi derrotado no clássico contra o Botafogo por 1 a 0, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

Para a partida contra os gaúchos, Luxemburgo poderá contar com a volta do goleiro Fernando Miguel, recuperado de uma lesão na panturrilha direita. O jogador revelou que vem treinando bem e sem dores. "Venho trabalhando desde semana passada num processo de transição. Já estou mais solto, sem limitação. Preciso ganhar ainda, mas vou pulando etapas para ajudar. Estou à disposição", disse.

O treinador vascaíno aposta também em um jogador das categorias de base: o atacante Talles Magno, de 16 anos. Convocado para um período de treinamento da seleção brasileira sub-17, o jogador pode bater o recorde de ser o mais jovem a marcar um gol se balançar as redes nesta sexta-feira, superando Paulinho (hoje no futebol alemão) e Philippe Coutinho.

"Tenho procurado me empenhar ainda mais para seguir aqui no profissional. Se tiver que quebrar essa marca, vou ficar muito feliz. Mas se eu não conseguir quebrar e ajudar o time a ganhar, ficarei feliz do mesmo jeito. É sempre uma honra jogar em São Januário", afirmou o atacante.

GUERRERO FORA

O Internacional tem como objetivo estar entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro durante a paralisação do calendário para a disputa da Copa América, no Brasil. Serão dois jogos até lá e para isso é necessário vencer ambos. O primeiro será nesta sexta-feira contra o Vasco. Depois, encara o Bahia, na próxima quarta, em Porto Alegre.

Nas duas partidas, o Inter estará sem o centroavante Paolo Guerrero, o seu principal destaque, que já está com a seleção do Peru na preparação para a competição continental que será realizada no Brasil a partir do próximo dia 14. Sua importância é tamanha que ele é o artilheiro da equipe na temporada com nove gols nos 13 jogos que disputou a partir do começo de abril, quando acabou a sua suspensão por doping.

Contra Vasco e Bahia, o técnico Odair Hellmann já definiu que o substituto será o atacante Rafael Sóbis, com experiência de sobra no clube. O jogador de 33 anos garante estar preparado para a missão pelo fato de a equipe ter um padrão de jogo.

"O time tem uma forma de jogar. Quem jogar tem que ir bem para deixar uma pulga atrás da orelha do técnico", afirmou Rafael Sóbis, que entrou em campo 20 vezes pelo Internacional nesta temporada, mas apenas em oito oportunidades como titular, tendo marcado quatro gols.

Contra o Vasco, o meia argentino D'Alessandro deve ser preservado em razão da sequência de jogos. Sem ele, Guilherme Parede surge como o principal candidato ao setor - Patrick também luta pela vaga. Na zaga, Rodrigo Moledo, que está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, ainda não foi liberado pelo departamento médico para atuar. Assim, Emerson Santos ganha mais uma chance ao lado de Víctor Cuesta.