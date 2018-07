Vasco pega lanterna para manter ponta na estreia de Dagoberto

Com a autoridade de líder do Campeonato Carioca, o Vasco não deve ter dificuldade para passar pelo Nova Iguaçu, neste domingo, às 16 horas, em São Januário. O atacante Dagoberto, contratado recentemente, vai ser a grande novidade do time da casa, que busca a sua quinta vitória consecutiva. Já o adversário, atual lanterna da tabela, soma apenas três pontos em nove jogos e é sério candidato a ser rebaixado.

O técnico Doriva reconheceu que o time não esteve tão bem no último jogo, na quinta-feira, quando venceu o Resende por 1 a 0. Em conversa com o grupo, pediu mais rapidez na saída da defesa para o ataque. O técnico, por sinal, não vai poder contar com o zagueiro Rodrigo, que levou o terceiro cartão amarelo, e decidiu optar por Douglas Silva como substituto.

Para o goleiro Martin Silva, o favoritismo do Vasco é indiscutível, mas ele pede atenção à equipe. "Não podemos tropeçar em casa. Nosso adversário não está em uma posição privilegiada na tabela e deve fazer um jogo duro", disse ele, que pediu o apoio da torcida. "Penso que a tendência é que o torcedor nos apoie cada vez mais de acordo com as nossas vitórias. Precisamos de São Januário cheio neste domingo, pois a equipe com certeza não vai decepcionar", completou o goleiro.

No jogo com o Resende, também em São Januário, parte do público vaiou o Vasco no intervalo e após o apito final, mesmo com a vitória que assegurou ao Vasco a ponta da tabela da Taça Guanabara, o primeiro turno do Carioca, com 23 pontos.