Vasco pega Nova Iguaçu para se manter entre primeiros

VOLTA REDONDA - Neste domingo, às 17 horas, o Vasco vai à luta para se manter nas primeiras colocações do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela sétima rodada da competição. O time cruzmaltino ocupa a segunda colocação, com 14 pontos, e vem de quatro vitórias consecutivas, mas não deve esperar moleza da equipe da Baixada Fluminense, que está a apenas três pontos de distância na tabela de classificação.

No treino da última sexta-feira, o técnico Adilson Batista testou uma formação com alguns reservas, o que pode ser indício de que ele planeja poupar alguns titulares. A escalação do treino foi a seguinte: Martín Silva; Diego Renan, Jomar, Rafael Vaz e Henrique; Aranda, Danilo, Pedro Ken e Bernardo; William Barbio e Edmílson.

Para esse jogo, o time de São Januário terá o reforço do meia colombiano Montoya, que retorna de uma lesão. Durante o treinamento de sexta, o jogador entrou no lugar de William Barbio, deixando a vaga pela posição em aberto. Também recuperado de lesão, o atacante Everton Costa, que ainda não estreou pelo Vasco, pode ser relacionado para a partida contra o Nova Iguaçu.